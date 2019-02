Rodrigo Faro constrói ‘ilha’ dentro da própria casa: “A piscina ficou pronta”

BLOG SOCIAL 1

Rodrigo Faro Foto: Reprodução/Edu Moraes

No último domingo, dia 24, Rodrigo Faro inaugurou sua mais nova e, digamos, singela piscina na área externa de sua casa, em Alphaville, na Grande São Paulo. Com toques ostentação, o apresentador caprichou na reforma e mostrou um lugar semelhante a uma praia particular, acredita?

Nela, ainda foram construídas uma pequena ilha, isso mesmo, I-L-H-A, e uma cascata que mais lembra uma cachoeira, com direito a pedras e quedas d’água. Nas imagens, Faro aparece ao lado da mulher, Vera Viel, e das filhas Helena, Clara e Maria. “E não é que a piscina ficou pronta. Que delícia de final de semana em casa com minhas princesas”, escreveu o ator.

Fãs

Os seguidores do apresentador, assim como nós, ficaram surpresos com tal renovação. Se eu morasse próximo, com toda certeza passaria uma final de semana com vocês”, brincou uma usuária. “Estudar pra conseguir uma piscina assim na minha mansão”, escreveu outro. “Me convida”, disse um terceiro.

Confira: