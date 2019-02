Morre aos 58 anos o ator D’Artagnan Júnior

BLOG SOCIAL 1

D'Artagnan Júnior Foto: Reprodução

A teledramaturgia brasileira perdeu mais um nome. Faleceu aos 58 anos o ator D’Artagnan Júnior, que já atuou em várias novelas da Rede Globo, onde estreou em 1978 na novela A Sucessora. A notícia da morte do artista paulistano foi divulgada através do Instagram de Miguel Falabella, que lamentou a morte do colega.

“Querido D’Artagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Hoje, finda-se uma era. Que bom que Maria Carmem não pode atravessar a dor dessa perda. Ela não suportaria. Até breve! Descanse em paz!”, escreveu Miguel Falabella no seu Instagram, se referindo à esposa do ator, a roteirista e dramaturga Maria Carmem Barbosa.

Falabella explicou que o amigo estava internado com hepatite C e comentou o estado da colega: “Graças a Deus, Maria Carmem não viu nada disso, está fora do ar, ela sofre do Mal de Alzheimer. Uma coisa inacreditável isso tudo, cara! Passei a vida com eles. De repente, acabou tudo. Eles viveram um para o outro e não tiveram filhos”.

Além de A Sucessora, D’Artagnan Júnior também participou de tramas como Pátria Minha (1994), Andando nas Nuvens (1999) e Salve Jorge (2012). Salsa e Merengue (1996), A Lua Me Disse (2005), Negócio da China (2008) e Aquele Beijo (2011).

Via Blog Social 1