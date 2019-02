Hit do Carnaval? O retorno de MC Loma e as Gêmeas Lacração

BLOG SOCIAL 1

MC Loma e as Gêmeas Lacração no clipe de Malévola Foto: Reprodução / YouTube

Uma notificação inesperada surpreendeu os foliões que acessavam o YouTube no último domingo antes do Carnaval. O alerta tratava não somente de um novo clipe de MC Loma e as Gêmeas Lacração intitulado Malévola, mas de uma música que chegou de última hora para disputar o cobiçado título de hit da festa. O trio pernambucano estava impedido de lançar novos trabalhos após disputas judiciais com a Start Music. O clipe foi lançado com produção da Infinity Filmes e direção de Victor Ferreira.

Veja o clipe:

