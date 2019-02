CBF solicita mudança de data para Moto Club x Santa Cruz

JC ONLINE- Diego Borges Twitter: @DiBorges9

Moto Club será o adversário do Santa Cruz na próxima rodada do Nordestão

No site oficial da CBF, segue programada a partida entre Moto club e Santa Cruz, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, para o próximo sábado de Zé Pereira, 02 de Março. Na programação semanal do Santa Cruz, a viagem para São Luís segue agendada para a próxima quinta-feira. No entanto, a partida pode ter uma nova data de agendamento, à pedido da Polícia Militar do Maranhão, que afirma não contar com efetivo suficiente para cobrir as atividades do carnaval na capital maranhense e do jogo pelo Nordestão ao mesmo tempo.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, revelou ter recebido contato da CBF, com a solicitação de uma data a ser remanejada no Campeonato Pernambucano, na tentativa de reagendar o confronto entre Moto e Santa. "A CBF nos contactou hoje pela manhã, logo cedo. Expliquei que não tenho nenhuma data", aponta, antes de relembrar o acordo de cessão de doze datas à Copa do Nordeste.

"A CBF pediu que fizéssemos o remanejamento na nossa tabela do Estadual para a Liga do Nordeste. Nós cedemos já doze datas para a Liga. Todas as federações liberaram, e a CBF repassou. Esforço que consumiu todas as datas para atender a essa simbiose de Estadual e Copa do Nordeste. Não temos nenhuma data que possa permitir uma alteração", completa.

O mandatário da federação estadual afirma ainda que caso seja confirmada a mudança na tabela, o Santa Cruz terá que mandar a campo duas equipes diferentes para o jogo contra o Moto Club e o seguinte pelo Estadual, atendo à recomendação de respeitar o prazo mínimo de 72 horas entre uma partida e outra para os atletas.

"Se houver (mudança), o Santa Cruz terá que jogar com duas equipes diferentes. É uma situação que não podemos ajudar. Sob pena de acontecer o que houve naquela final de Sport e salgueiro. Naquele caso, não tivemos alternativas porque foi uma imposição da Conmebol à CBF. Não tivemos o que fazer. Neste caso, é da Liga. Seria um prazer disponibilizar para ajudar ao Santa Cruz, mas nós não podemos fazer", encerra Evandro.

