Atacante aprova chegada de Diego Souza ao Sport

O ambiente para o retorno de Diego Souza para o Sport parece ser o mais positivo possível. Diretoria, torcida, técnico e jogadores mostraram que estão de braços abertos para receber o 'Embaixador de 87', que chegaria o protagonismo de liderar o time rubro-negro rumo ao acesso à Série A.

Apesar de não ter jogado com o meia-atacante, Guilherme conhece bem as qualidades de DS e mostrou otimismo quanto à chegada do jogador. "As notícias de bastidores são fortes. A mídia falando sobre essa volta do Diego Souza. É um grande jogador, nível muito alto. Ele tem passagens boas pelo Sport, com muitos gols e sendo um dos artilheiros do Brasileirão. Então, seria bacana tê-lo aqui. Não o conheço como pessoa, mas nas quatro linhas pode nos ajudar. É deixar as diretorias de São Paulo e Sport se acertarem. Se vier, será bem-vindo", declarou o atacante.

Em entrevista concedida à reportagem do Jornal do Commercio, o presidente Milton Bivar confirmou que o Sport fez uma engenharia financeira e oficializou uma proposta ao São Paulo para contar com Diego Souza no restante da temporada. Ainda de acordo com o mandatário leonino, caso o Tricolor do Morumbi e o meia-atacante aceitem a oferta feita pelos rubro-negros, DS87 pode chegar ao Recife ainda nesta segunda-feira (25).

Depois de folgar no domingo (24), o elenco do Sport voltar a treinar na tarde desta segunda, no CT José de Andrade Médicis, já visando o confronto diante do Afogados da Ingazeira, quinta-feira (28), às 15h30, na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada do Campeonato Pernambucano.

