Ambulância do Samu atropela idosa de 78 anos na Avenida Caxangá

Foto: Reprodução/TV Jornal

Uma idosa de 78 anos foi atropelada, nesta segunda-feira (25), por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A vítima atravessava a Avenida Caxangá, a cerca de 100 metros da faixa de pedestres, quando foi atropelada.

A ambulância na área exclusiva seguia em direção ao centro do Recife e, de acordo com os próprios funcionários do Samu, não transportava nenhum paciente. A mulher foi levada em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento. O Instituto de Criminalística foi acionado para fazer a perícia no local.

Confira:

