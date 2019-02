Vídeo mostra terceira briga entre alunas em escola no Recife

TV JORNAL

Foto: Reprodução/TV Jornal

Uma briga entre alunas em escola estadual foi registrada, no bairro Santo Amaro, na área central do Recife. A confusão foi filmada. Já é a terceira briga dentro da sala de aula entre as duas jovens, na frente de professores. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Educação de Pernambuco, mas ainda não recebemos uma resposta.

Veja o vídeo:

Via TV Jornal