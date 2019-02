Vídeo mostra acidente de moto que matou MC no Recife

TV JORNAL

Um MC morreu, depois de sofrer um acidente na Avenida Liberdade, no bairro de Tejipió, a Zona Oeste do Recife. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu por volta das 4h desta sexta-feira (22).

Quem pilotava a moto era Emerson Vilas Boas, conhecido como MC Nenê Boladão. Na garupa da moto, estava Ricardo Severino de Almeida, que ficou ferido e foi socorrido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do recife.

O acidente

O MC bateu com a cabeça em ferros de proteção que são colocados em calçadas para evitar o estacionamento de carros. Ele morreu na hora e o corpo ainda está local, à espera da viatura do Instituto de Medicina Legal (IML). Há informações de que o MC e o amigo ricardo estariam bebendo em um bar, antes do acidente.

