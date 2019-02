Traficantes postam vídeo ostentando e são encontrados pela polícia

TV JORNAL

Foto: Reprodução/TV Jornal

Policiais militares receberam vídeo de traficantes ostentando, foram à boca de fumo e trocaram tiros com os suspeitos, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. O vídeo foi postado nas redes sociais, e nele, os criminosos aparecem com drogas, arma e comemorando as vendas do tráfico.

Confira:

Via TV Jornal