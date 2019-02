Tiroteio termina com homem morto em plena luz do dia no Recife

TV JORNAL

Foto: Reprodução/TV Jornal

Um tiroteio terminou com um homem morto, na tarde desta sexta-feira (22), na Ilha do Retiro, na área central do Recife. O caso começou na Estrada dos Remédios e terminou na Rua Astorga.

Segundo populares, ocupantes de um carro branco atiraram contra um motociclista, que perdeu o controle e caiu na via. Ele foi alvejado e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, no local, foram encontradas sete capsuladas. Ainda não há informações sobre os atiradores e nem sobre a vítima.

Investigação

O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O Instituto de Criminalística (IC) periciou o local. O caso será investigado.

Via TV Jornal