Climão nos bastidores de O Sétimo Guardião: Marina Ruy Barbosa teria chamado José Loreto de covarde

Marina Ruy Barbosa foi apontada como affair de José Loreto Foto: Reprodução

De acordo com informações publicadas pelo Bol, o clima nos bastidores de O Sétimo Guardião não está nada tranquilo. Se por um lado atrizes tomaram partido pelas suspeitas de que Marina Ruy Barbosa teria se envolvido com José Loreto, maior parte do elenco teria ficado do lado da atriz. Ela, que se sente injustiçada por ver seu nome arrastado para uma confusão da qual não teria participado, teria cobrado um posicionamento do ator e o chamado de covarde.

Enquanto Marina Ruy Barbosa está sento atacada por anônimos nas redes sociais e um grupo de famosas formado por Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine e Thaila Ayala ter deixado de seguí-la em um suposto ato de represália, José Loreto nada falou sobre a colega de elenco e estaria tratando apenas de tentar uma conciliação.

A atitude do ator teria irritado bastante a atriz e colegas de elenco, que estariam apoiando Marina Ruy Barbosa. Segundo uma fonte do Bol, a atriz teria chamado José Loreto de covarde por ele não desmentir a história publicamente.

Marina, que já fez questão de negar tudo nas suas redes sociais, estaria preocupada também pela sua imagem como profissional. As gravações, por sua vez, estão sofrendo com o clima. “Loreto ficou arrasado e foi um custo gravar as cenas da dupla previstas no roteiro. Eles não se falam mais e o clima está pesado entre os atores”, disse uma ao Bol uma pessoa que faz parte da equipe de O Sétimo Guardião.

Via Blog Social