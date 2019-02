Vídeo mostra prisão de suspeitos de assaltar casa em Jaboatão

Foto: Reprodução/TV Jornal

Uma dupla foi presa depois de assaltar uma casa no Jordão Baixo, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizavam um bloqueio no bairro, quando receberam informações de que a residência estava sendo roubada.

A equipe seguiu até o endereço informado e conseguiu prender dois homens em flagrante. Com a dupla, foi apreendido um revólver 38, além de pertences das vítimas. Eles foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. A prisão foi filmada.

Confira:

Via TV Jornal