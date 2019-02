Ex de homem que contaminou namorada com HIV morreu da mesma forma

TV JORNAL

Foto: reprodução/TV Jornal

A polícia apresentou detalhes da prisão de um homem suspeito de contaminar a namorada com o vírus HIV de propósito para matá-la. Os pais da jovem disseram que o suspeito impedia que ela procurasse tratamento. A mãe da mulher se emocionou e disse que o ex-genro chegou a dar em cima dela, provavelmente com a intenção de contaminá-la também. A primeira companheira do suspeito também pode ter morrido da mesma doença.

Confira:

