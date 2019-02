“É só ruído”, diz diretor do Sport sobre retorno de Diego Souza

BLOG DO TORCEDOR

Meia está no São Paulo desde a temporada 2018 Foto: Diego Nigro/JC Imagem

A possibilidade de um retorno do meia Diego Souza ao Sport gerou expectativa nesta quarta-feira (20). Atualmente no São Paulo, ele estaria insatisfeito com a pressão no clube paulista. Mas, o diretor de futebol rubro-negro Wanderson Lacerda afirmou que as especulações não passam de “ruído”.

“Isso é só ruído. Se o jogador quer vir jogar no Recife, no Sport, tem que resolver a vida dele no clube dele”, disse o diretor em entrevista ao Blog do Torcedor. A torcida do São Paulo culpa esse início ruim do clube, com a eliminação na pré-Libertadores para o argentino Talleres nos medalhões do time, como Diego Souza e Nenê.

A mudança no comando técnico do São Paulo pode gerar mudanças no elenco. O novo técnico do Tricolor paulista será Cuca. Sua chegada, inicialmente, deve acontecer no dia 15 de abril por causa de uma cirurgia no coração, mas ele tenta antecipar o retorno ao Brasil.

O meia ex-Sport se mostra chateado com a pressão e as cobranças da torcida. “Não tem como contratar um jogador vinculado a outro clube”, concluiu o diretor de futebol rubro-negro Wanderson Lacerda.

Diego Souza tem duas passagens pelo Leão, a primeira nas temporadas 2014 e 2015. Na ocasião, ele chegou após deixar o futebol ucraniano. No Recife, disputou 78 jogos e marcou 21 gols. Foi contratado pelo Fluminense, mas ainda em 2016 voltou ao Sport, onde ficou até o final de 2017, somando 95 jogos e 36 gols. No total, o meia vestiu a camisa rubro-negra 173 vezes e balançou as redes em 57 oportunidades.

