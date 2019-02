TV JORNAL

Vídeo: passageiros vivem momentos de terror durante confusão em ônibus Foto: Reprodução/TV Jornal

Passageiros viveram momentos de terror durante uma confusão em um ônibus, em Rio Doce, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Tudo começou quando um rapaz que voltava da folia do carnaval e tentou descer do coletivo.

Imagens mostram que ele chutou a porta traseira do veículo, quebrando um dos vidros e ficando ferido na perna. O desespero tomou conta das pessoas que estavam voltando para casa. Mulheres pediam ao motorista para abrir a porta para o rapaz descer. Um homem pulou a catraca para brigar com ele e até pedras foram jogadas dentro do veículo.

A câmera de segurança foi quebrada. Desesperadas, as pessoas pediam ao motorista para abrir a porta, mas a alavanca que impede o ônibus seguir viagem foi acionada e a porta não tinha como ser aberta. Depois de alguns minutos, o rapaz desceu e a situação foi controlada.

