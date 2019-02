THE VOICE BRASIL

Vencedor do “The Voice Brasil” trabalha como uber para se manter nos EUA Foto: Instagram/reprodução

Lembram de Sam Alves, o campeão da segunda temporada do “The voice Brasil”? Depois de vencer o reality, o cantor chegou a fazer shows no Brasil e gravar disco, mas, parece que a carreira não vingou. Atualmente, o brasileiro fazendo bico de motorista de Uber para se manter nos Estados Unidos, onde vive atualmente. O cantor mora na cidade de Orlando com o namorado, o modelo Leo Moreira, e não tem mais convites para shows.

O site oficial de Sam não é atualizado desde novembro do ano passado e a agenda de apresentações está vazia. Há duas semanas, Sam Alves esteve na Disney ao lado do namorado, e postou várias fotos do passeio.