Homem transmite HIV para companheira com intenção de matá-la

Com a divulgação da imagem do suspeito, a polícia espera que possíveis vítimas procurem a polícia Foto: Divulgação/PCPE

A Polícia Civil prendeu um homem após ele transmitir o vírus do HIV para sua companheira com intenção de matá-la. Paulo Cesar da Silva, de 33 anos, foi preso nessa terça-feira (19), no Terminal Integrados de Passageiros (TIP), no bairro do Curado, no Recife. A mulher morreu após ser impedida de realizar tratamento contra o vírus.

As investigações que levaram à prisão do suspeito foram coordenadas pela Delegacia de São Lourenço da Mata. De acordo com o delegado Diogo Santiago, o homem foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por homicídio qualificado. "O representante do MPPE entendeu que ele praticou esse tipo de crime por conhecimento que ele tinha o vírus e ter impedido sua companheira de realizar o tratamento médico", disse Santiago.

Exames forjados

Ainda segundo Diogo Santiago, Paulo Cesar teria forjado exames médicos para desmentir sua ex-companheira, que teria dito que ele seria soropositivo. "Na época que ele começou a se relacionar com a jovem, que tinha 14 anos, ele era casado com outra mulher. Ela havia procurado a família da adolescente para informar que o homem seria soropositivo. Para desmentir sua esposa, o homem teria forjado exames de sangue", afirmou o delegado.

O delegado acredita que, pela forma de agir, Paulo pode ter feito outras vítimas. Para isso, com a divulgação da imagem do suspeito, a polícia pede para possíveis novas vítimas denunciem o homem. "Acreditamos que possa haver mais vítimas. Primeiro pelo comportamento dele de negar que ele é soropositivo e por, segundo informações, gostar de ir a festas e shows com meninas jovens. Inclusive, há relatos de que ele já estaria em um novo relacionamento, enquanto sua companheira estava acamada", falou o delegado Diogo Santiago.

"Temos dois objetivos com a divulgação da imagem dele. O primeiro é para que as pessoas que se relacionaram com ele procurem atendimento médico para que haja um diagnóstico. Segundo é que procurem a delegacia para registrar a ocorrência para que a polícia possa investigar e responsabilizar ele, caso outras pessoas tenham sido infectadas pelo suspeito", disse Diogo Santiago.

