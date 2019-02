TV JORNAL

Carro pega fogo no meio da Agamenon Magalhães; veja vídeo Foto: Monitoramento / CTTU

Um carro pegou fogo no meio da Avenida Agamenon Magalhães, na Zona Norte do Recife. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o incidente ocorreu no cruzamento entre a Rua Leopoldo Lins e a Agamenon, no bairro do Espinheiro. O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido.

Confira:

Vídeo mostra policial tentando apagar fogo de carro na Avenida Agamenon Magalhães. Confira:

Vídeo: Cortesia pic.twitter.com/NmUHlOAHjy — JCTrânsito (@jctransito) 19 de fevereiro de 2019

