PM encontra tonéis pendurados em árvore com 100 kg de maconha Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aproximadamente 100 quilos de maconha foram encontrados armazenados dentro de tonéis, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. A grande quantidade de entorpecente foi localizada por policiais militares do 12º Batalhão, no fim da manhã desta terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os barris carregados com a droga estavam pendurados em árvores, na Mata do Engenho Uchôa, área de preservação ambiental do bairro.

Investigação

Todo o material foi recolhido pelos agentes e levado para a sede do Batalhão. O major Lemos está sob o comando da operação, que deve seguir em investigação juntamente com a Polícia Civil.

