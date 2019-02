TV JORNAL

Novo caso: mulher encontra rato em saco de pipoca e passa mal na RMR Foto: Reprodução/TV Jornal

Um novo caso de rato dentro de uma embalagem de pipoca foi registrado na Delegacia do Consumidor nessa segunda-feira (18). De acordo com a dona de casa Edilene Silva, a pipoca foi comprada, no final da tarde da última sexta-feira (15), em um mercado no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes.

Ainda segundo a vítima, o rato só foi encontrado quando o pacote já estava no fim. A mulher diz ter passado mal por volta das 21h e ter sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho.

IC vai periciar o rato

De acordo com a delegada Beatriz Gibson, que está investigado o caso, a fábrica já foi vistoriada pela Delegacia do Consumidor e pela Vigilância Sanitária e nenhuma irregularidade foi encontrada. No entanto, diante do ocorrido, o Instituto de Criminalística vai realizar uma perícia para descobrir se o animal passou por algum maquinário da fábrica. Caso seja constatada uma irregularidade, a empresa irá responder. Segundo a Polícia, o resultado da perícia do Instituto de Criminalística sai no prazo de até 30 dias.

Via TV Jornal