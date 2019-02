Haddad se manifesta sobre áudios que mostram conversa de Bolsonaro com Bebianno

JC ONLINE

Os áudios foram divulgados pela revista Veja nesta terça-feira (19) e mostram supostas conversas do presidente com Bebianno Foto: Mauro Pimentel / AFP

O ex-candidato à Presidência da República Fernando Haddad se manifestou sobre os áudios vazados que mostram conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Gustavo Bebianno. "Inacreditável: Bolsonaro mentiu ao negar conversas com Bebianno", escreveu Haddad em seu perfil no Twitter.

Vazamento

O site da revista Veja divulgou nesta terça-feira (19) áudios de supostas conversas do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, no início da crise que envolve candidatos laranjas do PSL durante as eleições de 2018. No começo da crise, o ex-ministro disse que conversou três vezes com Bolsonaro e horas depois, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, postou em seu perfil no Twitter que as conversas não existiram. Em seguida, Bolsonaro compartilhou a postagem de Carlos.

No entanto, os aúdios divulgados nesta terça-feira contradizem Carlos e Jair Bolsonaro e comprovariam a afirmação de Gustavo Bebianno.

Via JC Online