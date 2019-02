TV JORNAL

Chefe da Polícia Civil é filmado usando carro oficial para ir à praia

O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Kehrle Amaral, foi filmado usando um carro oficial na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o delegado entrando na viatura descaracterizada. Em seguida, entram no carro a filha e a esposa do delegado, com roupas de praia.

O Sandero branco é alugado e integra a frota de veículos oficiais da Polícia Civil de Pernambuco. A corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) já instaurou um inquérito para investigar o suposto uso da viatura policial. Em nota, a corregedoria disse ainda, que o próprio delegado procurou o órgão na semana passada e prestou depoimento nessa segunda-feira (19).

