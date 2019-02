Sport: Magrão acumula falhas na atual temporada

RÁDIO JORNAL

agrão vem acumulando falhas em sequência nesta temporada. Foto: JC Imagem

A situação do goleiro rubro-negro Magrão não está fácil. O camisa 1 do Sport vem falhando em sequência neste primeiro mês de temporada 2019. Foram cinco gols sofridos em erros do goleiro e sua hegemonia é cada vez mais contestada. Mas, no que depender do técnico Milton Cruz, o atleta tem crédito.

No domingo (17), o Santa Cruz venceu o Clássico das Multidões por 1 a 0, com gol de Allan Dias. O goleiro defendeu a finalização do tricolor, a bola bateu em seu rosto e entrou no gol. "Vou ver o lance ainda, onde eu estava tinha gente na frente. Magrão tem crédito é um excelente profissional, de caráter. Não pode julgar a pessoa sem ver o lance", minimizou o comandante rubro-negro.

Via Rádio Jornal