Magrão deve ir para o banco do Sport, torcedor?

Camisa um do Leão tem 41 anos Foto: JC Imagem

Após uma sequência de falhas considerada rara na sua passagem pelo Sport, como no clássico contra o Santa Cruz nesse domingo, o goleiro Magrão começa a ser contestado pela torcida rubro-negra. Muitos avaliam que o tempo do arqueiro de 41 anos já passou. No entanto, há quem ainda aposte no ídolo, que já salvou o Leão em muitos momentos. Por isso, o JC quer saber do torcedor: Magrão deve ir para o banco?

Deixe seu voto abaixo: