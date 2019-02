Jovem é morto durante prévia de carnaval na Mustardinha; veja vídeo

TV JORNAL

Um homem foi assassinado a tiros no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, durante uma prévia de carnaval. O caso aconteceu nessa sexta-feira (15). Uma câmera de segurança filmou o momento em que os tiros são disparados no bloco. O vídeo mostra que a Avenida Manoel Gonçalves da Luz estava lotada, no momento do crime.

Os moradores aproveitavam o primeiro desfile do bloco Papada, quando de repente tiros e correria. Os disparos atingiram Mayvson Fernando Santana de Oliveira, de 22 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, ele teria sido confundido com outro homem, que estava sendo procurado por um traficante durante o desfile.

