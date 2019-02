TV JORNAL

Confusão entre torcidas organizadas aterroriza passageiros no Recife Foto: Reprodução/TV Jornal

Imagens enviadas por uma telespectadora para o WhatsApp do Por Dentro com Cardinot da TV Jornal Recife, desta segunda-feira (18), mostram o momento em que alguns passageiros de ônibus passam por situações desesperadoras, dentro do transporte público na noite do último domingo (17), no Recife. Nas imagens é possível ver pedras sendo jogadas para dentro do transporte. Segundo informações, a ação foi realizada por pessoas de torcidas organizadas.

Confira: