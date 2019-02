TV JORNAL

Chuva derruba ponte, arrasta pessoas e causa destruição em Salgueiro Foto: Reprodução/TV Jornal

Uma forte chuva derrubou uma ponte e arrastou três pessoas, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As vítimas estavam passando pela ponte, no momento em que a correnteza destrói parte da estrutura, que dá acesso ao bairro Santa Margarida.

Elas foram resgatadas por moradores. Foram três horas de chuva, que provocou muito estrago na cidade. Casas e ruas ficaram alagadas.

Confira:

