TV JORNAL

Homem que invadiu casa de pernambucana em Porto deixa imóvel Foto: Reprodução/TV Jornal

Após seis meses, o homem que invadiu a casa de uma pernambucana em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, saiu da residência. A Justiça determinou que o invasor deixasse o local e, nessa quarta-feira (14), a casa foi entregue.

De acordo com a proprietária Ainoã Edney, a família que estava morando na casa realizou mudanças no local e chegou a levar, por exemplo, balcões de mármores e portas de um armário. "O engenheiro já fez uma análise e viu que, realmente, houve deterioração do imóvel e alguns outros danos que a gente vai verificar com a perícia para saber até que ponto ele vai reparar a minha cliente", explica a advogada de Ainoã, Andrea Pessoa. A pernambucana, que mora nos Estados Unidos, buscará o ressarcimento na Justiça.

Ainda segundo a proprietária, o maior prejuízo foi com a mudança. "Isso não existe, que pessoa é essa que invade e destrói a casa de uma pessoa desse jeito? Uma piscina caríssima que eu tinha aqui, eu não sei nem o que falar, foi tudo modificado", desabafa.

Confira como ficou a casa:

Via TV Jornal