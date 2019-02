'Eu fui imprudente', disse surfista mordido por tubarão em Noronha

JC ONLINE

"Aprendi bem a lição", escreveu o surfista em seu Instagram Foto:Reprodução/Instagram @mai_zenn

O surfista Carlos Vinícius, 31 anos, que foi mordido por um tubarão da espécie limão no fim da tarde dessa quinta-feira (14) na praia Cacimba do Padre, no arquipélago Fernando de Noronha, publicou, no seu perfil do Instagram, uma mensagem na qual afirma ter sido imprudente no momento do incidente.

"Eu não fui atacado por um tubarão. Eu cai em cima dele, que fez o que qualquer ser faria, apenas se defendeu! Eu é que fui imprudente", disse ele. Carlos Vinícius afirmou que mesmo após ver que havia um tubarão na área em que surfava, ele permaneceu no local.

Apesar do susto, o surfista disse que espera voltar ao arquipélago Fernando de Noronha, que, segundo ele, é um "lugar maravilhoso". "Mal posso esperar para estar dentro daquele lugar maravilhoso, pegando essas ondas lindas! Sendo feliz, me conectando ao oceano", escreveu Carlos Vinícius.

Na publicação, o surfista também agradeceu à equipe médica que o atendeu no Hospital São Lucas, localizada no arquipélago. "Gostaria de agradecer a toda a equipe do hospital São Lucas, cara, vocês foram demais! Um cuidado e carinho que afloraram em mim uma gratidão sem tamanho. Dr. Milton, Dra Carol e toda a equipe, todo o tempo agindo munidos de muito amor e cuidado por mim! Nunca vou esquecer vocês", disse ele.

Choque comum

O pesquisador Leo Veras, do Instituto Tubarões de Fernando de Noronha, explicou que nessa época do ano é comum os tubarões estarem na parte rasa devido ao acasalamento e que choques entre surfistas e tubarões são recorrentes.

Administração da Ilha

Por meio de nota, a Administração de Noronha informou que a superintendência de saúde da Ilha está em prontidão para prestar qualquer atendimento durante o processo de recuperação do surfista. Confira a nota na íntegra:

"A Administração de Fernando de Noronha lamenta o episódio ocorrido na Cacimba do Padre, na tarde desta quinta-feira, quando o morador de 31 anos sofreu um incidente com um tubarão limão. Logo após o ocorrido, por volta das 18 horas, o rapaz foi levado para o Hospital São Lucas (HSL), onde recebeu os primeiros atendimentos. Os médicos avaliaram que a vítima teve ferimentos superficiais na face, pescoço e orelha. É importante destacar que a superintendência de saúde da Ilha está em prontidão para prestar qualquer atendimento durante o processo de recuperação do rapaz. Sobre o Hang Loose Pro Contest, importante competição mundial de surf, que será realizada na próxima semana, a administração convocou reunião com os organizadores do evento, Corpo de Bombeiros, além de outras instituições, para deliberação de medidas de segurança para garantir a realização do evento."

