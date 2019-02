Bolsonaro avisa que Bebianno está fora do governo

JC Online Com informações da Folha de S. Paulo

Ministro é ligado ao esquema de candidatos laranja do PSL Foto: Agência Brasil

O ministro Gustavo Bebianno está fora do governo. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro comunicou a aliados que ele não fará mais parte da gestão. A exoneração deve sair na próxima segunda-feria (18). O comunicado ocorreu após reunião de Bebianno com o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros.

Se for exonerado, Bebianno será o primeiro ministro a cair na gestão Bolsonaro. A queda dele começou após o vazamento de um esquema de candidatos laranja no PSL, partido que Bebianno presidiu interinamente durante a campanha nas eleições do ano passado.

Por conta desse caso, Bebianno virou o alvo principal. A situação ficou ainda mais delicada quando ele afirmou ter falado com o presidente durante a internação de Bolsonaro para a retirada da bolsa de colostomia. Um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, negou que tal diálogo tenha ocorrido e ainda chamou Bebianno de mentiroso. A declaração foi endossada pelo presidente.

No olho do furacão, o ministro enfatizou em vários momentos que não iria pedir demissão. Ele ainda ganhou apoio de alguns parlamentares. Nesta sexta-feira se reuniu com o presidente e com outros ministros para discutir o futuro.