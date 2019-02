Homem recebe prêmio da loteria fantasiado para não ser reconhecido por familiares

BLOG O VIRAL

O jamaicano esperou 54 dias para ir buscar o prêmio Foto: Reprodução/Supreme Ventures Ltd

Você contaria à família e amigos se ganhasse na loteria? Para esconder sua identidade, um jamaicano arranjou uma maneira inusitada de não ser reconhecido: se fantasiou do personagem da franquia “Pânico” para receber o prêmio. Identificado apenas como A. Campbell, o rapaz ganhou mais de R$ 4 milhões na loteria. As informações são do jornal O Povo Online.

“Eu quero comprar uma casa legal. Eu ainda não encontrei uma, mas eu procurarei em breve. Eu gosto de administrar meu dinheiro. Eu não peço e não empresto”, relatou Campbell, que esperou 54 dias para buscar o prêmio. Ele foi sorteado em novembro do ano passado. Campbell afirma que ainda não sabe exatamente como gastará o dinheiro, mas que pretende investir em seu negócio.

Esta não foi a primeira vez que um jamaicano foi buscar o prêmio da loteria fantasiado. Um homem vestiu uma máscara de emoji em junho do ano passado para não ser reconhecido.

