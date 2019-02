Fortes chuvas, trovões e relâmpagos atingem cidades da Zona da Mata Norte

JC ONLINE

Em todo o Estado, cidades da Zona da Mata Norte foram as mais afetadas pelas chuvas Foto: Ivone Gomes/ Cortesia

De acordo com o boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), entre as 21h30 dessa terça-feira (12) até às 9h30 da manhã desta quarta (13), as cidades da Zona da Mata Norte foram as mais afetadas pelas chuvas em todo o Estado. O monitor pluviométrico no município de Condado apontava 98,59 mm de chuva nas últimas 12 horas, o maior índice de Pernambuco. Em seguida vem a cidade de Itambé com 88,08 mm. Já o equipamento em Aliança indicava 61,60 mm de precipitações.

Trovões e relâmpagos marcaram a manhã desta quarta na Região. Em Condado, diversos pontos de alagamento foram registrados pela Prefeitura da cidade. Em alguns bairros do município, moradores relataram suspensão no fornecimento de energia elétrica. Também foram suspensos os serviços de transporte escolar da Rede Municipal para áreas da Zona Rural. Apesar da intensidade das chuvas, não houve registro de deslizamento de barreiras na cidade.

O 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Carpina está atento para qualquer chamado de emergência. Segundo a Apac a previsão do tempo é de céu nublado com pancadas de chuvas de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Rodovias

Os motoristas que trafegam nas rodovias que cortam a Mata Norte do Estado precisam ter bastante cuidado devido a intensidade das chuvas e manter os faróis acesos.

