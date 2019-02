'Todos estavam dormindo', diz bombeiro sobre tragédia no CT do Flamengo

JC ONLINE

"Pelo horário, todos estavam dormindo, e isso pode ter contribuído para essa tragédia" afirmou Douglas Henaut Foto: Reprodução/Twitter @Nill_Junior

Os jogadores estavam dormindo no momento que um incêndio atingiu o Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8), segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut. A tragédia deixou dez pessoas mortas e outras três feridas, uma delas em estado gravíssimo.

"Após o combate do incêndio, apuramos e descobrimos o óbito. O corpo de bombeiros foi acionado às 5h17. Pelo horário, todos estavam dormindo, e isso pode ter contribuído para essa tragédia. A gente não tem as idades das vítimas. Sabemos que são jovens da base do Flamengo", afirmou Douglas Henaut.

Feridos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou os nomes dos três atletas feridos no incêndio . O órgão afirmou que a situação mais delicada é a de Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Ele está em estado gravíssimo e será transferido do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para o Pedro II, em Santa Cruz, também no Rio. Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, estão internados no hospital da Barra da Tijuca. Segundo a secretaria, os dois inspiram cuidados.

Via JC Online