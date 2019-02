Nenhum CT de Pernambuco tem atestado dos Bombeiros

JC ONLINE

O comandante disse que nenhum CT de Pernambuco tem o laudo de aprovação do Corpo de Bombeiros Foto: Bruno Campos / JC Imagem

Assim como o centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde houve um incêndio que matou 10 pessoas, não tinha laudo de regularização do Corpo de Bombeiros, nenhum clube de Pernambuco tem CT com aprovação final da instituição. Nem o Trio de Ferro da Capital (Sport, Náutico e Santa Cruz), nem os do interior possuem o certificado de aprovação dos bombeiros. Foi o que revelou o comandante operacional especializado Tenente Coronel Dantas em entrevista exclusiva ao Jornal do Commercio.

“Nós consideramos que existem na Região Metropolitana do Recife dois centros de treinamento, o Sport e o do Náutico. O do Santa Cruz é um projeto que está sendo executado lá, mas oficialmente ainda não temos um ct do Santa Cruz. Os dois ainda não possuem o atestado de regularidade, ainda estão buscando essa regularidade. O Corpo de Bombeiros faz exigências de acordo com o nosso código de prevenção contra incêndio e pânico e elas devem ser cumpridas na sua totalidade. Às vezes falta apenas correção de altura de corrimão, todas as sinalizações de emergências. Mas isto não quer dizer que estejam em perigo ou que ofereçam risco a quem transita lá”, explicou o Tenente Coronel Dantas.

FLAMENGO

Ainda segundo o comandante, a realidade estrutural do centro do Flamengo é bem diferente das dos centros de Pernambuco. “O que ocorreu no Rio de Janeiro é algo totalmente atípico no que diz respeito à nossa realidade. O CT do Flamengo é um complexo muito diferente do que temos aqui. Tanto o CT do Náutico como o do Sport são isolados e com uma rota de fuga bem elaborada, apenas não cumpriram todas as exigências para obter o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Não há qualquer semelhança do CT daqui com o do Rio de Janeiro”, declarou Tenente Coronel Dantas.

