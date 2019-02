Flamengo confirma atleta em estado grave e dois jogadores em situação estável

Estadão Conteúdo

Fogo matou dez pessoas no CT do Flamengo Foto: Carl de Souza/AFP

O Flamengo divulgou nota oficial no final da tarde desta sexta-feira para fornecer detalhes sobre o estado de saúde de três jogadores da base do clube que ficaram feridos no incêndio que matou outras dez pessoas, na última madrugada, no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio.

O clube informou que os atletas Kauan Emanuel, de 14 anos, e Francisco Dyogo, de 15, estão em situação estável no Hospital Vitória, ambos acordados e conscientes. "Os meninos apresentam algumas lesões de via aérea por inalação de fumaça e escoriações pelo corpo e seguem em observação, ficando internados na UTI de hoje para amanhã, sábado (9)", disse a nota.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP tragedia flamengo

Crédito: Reprodução/AFP

Estado grave

Depois, o Flamengo confirmou que o atleta Jhonata Ventura, de 15 anos, está internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. "Ele foi atingido na face, membros superiores e mãos, e tem queimaduras em 30% do corpo. Os médicos do Flamengo, Luiz Baldi e Gustavo Dutra, acompanham a situação de Jhonata, que está sob os cuidados da equipe especializada do Centro de Tratamentos de Queimados", informou o clube.

O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Fernando Bassan, também estão acompanhando de perto a evolução do quadro de saúde dos feridos.