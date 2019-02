TV JORNAL

Vídeo mostra captura de jacaré de quase 2 metros em Camaragibe Foto: Reprodução/TV Jornal

Um jacaré aparece perto de uma creche em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, e assusta moradores. O animal era grande, tinha mais de dois metros de comprimento, e foi encontrado na Rua Elcina Brandão, no bairro do Timbi. A guarda ambiental foi chamada e capturou o jacaré. As imagens são da página Camaragibe Agora.

Confira a captura:

