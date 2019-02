BLOG SOCIAL 1

Maisa Silva ganha talk show no SBT Foto: Imagem/Reprodução

Maisa Silva comandará um talk show semanal no SBT. Maisera, nome dado ao programa, deve estrear em março, mas a emissora paulista não informou maiores detalhes, como horário e o dia da semana que será televisionado. De acordo com o comunicado oficial, os espectadores “podem esperar por entrevistas interessantes e divertidas com o carisma que é uma das marcas da adolescente”.

Aos 16 anos, Maisa comanda sua própria carreira. “Eu escolho absolutamente todos os meus trabalhos”, disse. Na parte burocrática, os pais da atriz são encarregados do gerenciamento. “É estranho tratar de negócios com seus pais. Às vezes, no almoço, meu pai tem que ficar atendendo ligação, o que é meio chato. Porém, não tem como confiar mais em alguém como neles”, escreveu ela no Twitter.

Via Blog Social 1