Marília Mendonça e Petrúcio Amorim são atrações do Dia dos Namorados em Caruaru

Marília Mendonça é uma das atrações da noite Foto: Divulgação

A programação do São João de Caruaru, Agreste pernambucano, desta quarta-feira (12) contará com diversas atrações para embalar o Dia dos Namorados. Grandes nomes da música como Marília Mendonça e Petrúcio Amorim animarão a festa no Pátio de Eventos. A grade de shows também conta com a banda Calango Aceso.

Outros polos, como o Juarez Santiago, Brincantes, e do Repente, na Estação Ferroviária, e o Mestre Camarão, no Pátio de Eventos, também terão atrações especiais para a data.

Confira a programação:

Polo Luiz Gonzaga - Pátio de Eventos

20h: Calango Aceso

22h: Marília Mendonça

0h: Petrúcio Amorim

Polo Juarez Santiago - Estação Ferroviária

20h: Trio Bom Jesus

21h30: Trio Coroado

23h: Trio Santa Rosa

Polo dos Brincantes - Estação Ferroviária

16h: Escola ABC do Saber

20h: Quadrilha Luz do Candeeiro

21h30: Cia Olhares

Polo do Repente - Estação Ferroviária

20h: Festival de Poetas da Feira de Caruaru- Parque 18 de Maio (6 duplas de repentistas)

Polo Mestre Camarão - Pátio de Eventos

20h: Geninho Batalha

21h30: Banda Pinga Fogo

23h10: Banda Fole de Ouro

0h50: Sivonaldo Max