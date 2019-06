Mão de milho está sendo vendida a R$ 25 na Ceaca, em Caruaru

NE10 Interior

A mão de milho (50 espigas) está sendo vendida a R$ 25 na CEACA Foto: Giovanni Gomes

A mão de milho (50 espigas) está sendo vendida a R$ 25 na Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca), no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a vendedora Érica Silva, que levou 15 mil espigas para comercialização, o produto vem de cidades próximas como Barra de Guabiraba e Bonito.

"Está começando agora, é uma novidade na Ceaca, ainda vai vir mais milho", ressaltou, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru. A vendedora garante ainda que o valor pode baixar, a depender da negociação.

Tradição

A véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), é uma data em que as pessoas costumam acender uma fogueira na frente de casa e fazer comidas típicas.

As fogueiras estão sendo vendidas na Avenida Rui BarbosaFoto: Giovani Gomes/Rádio Jornal Caruaru

As fogueiras estão sendo vendidos em alguns pontos da cidade, como na Avenida Rui Barbosa, no centro. Um dos vendedores entrevistados pela reportagem revelou que os preços variam entre R$ 30 e R$ 80, a depender do tamanho da fogueira. A madeira vem do Sítio Juriti, de árvores já mortas.

O movimento para a venda de fogueiras ainda é considerado fraco. A expectativa é de que os clientes apareçam para comprar no período da tarde.