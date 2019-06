Igreja evangélica é arrombada e tem prejuízo de R$ 10 mil em Caruaru

NE10 Interior

De acordo com os membros da Igreja Comunidade Bíblica Internacional, três homens chegaram em um carro e praticaram o furto. Foto: Divulgação

Uma igreja evangélica foi arrombada durante o fim de semana no bairro Divinópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com os membros da Igreja Comunidade Bíblica Internacional, três homens chegaram em um carro e praticaram o furto.

Foram roubados um violão, um contrabaixo, uma mesa de som e outros objetos. O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. "Nem a igreja escapa, pra você ver como está a violência", disse um dos membros da igreja, à Rádio Jornal Caruaru.

Os membros da igreja prestaram queixa na delegacia. O caso será investigado.