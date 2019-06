Homem é morto a facadas em Iati, no Agreste

NE10 Interior

A vítima foi morta a facadas Foto: Divulgação

Um homem foi morto a facadas na cidade de Iati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), José Araújo dos Santos foi encontrado no sítio Quati, zona rural da cidade, por uma testemunha que levou o homem ao hospital local.

A vítima morreu no hospital. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.