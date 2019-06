Homem é assassinado em frente a cemitério em Brejão, no Agreste

NE10 Interior

A vítima foi morta em frente ao cemitério Foto: WhatsApp

Um homem foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente a um cemitério no final da tarde de segunda feira (10) no Sítio Olho D'Água, zona rural de Brejão, no agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Edinaldo Fernandes, 38 anos.

Uma testemunha contou à polícia que estava em um caminhão com a vítima e ambos foram abordados por dois suspeitos, os quais ordenaram a parada. Eles obedeceram a ordem e foram obrigados a deitar no chão.

Em seguida, um disparo de arma de fogo atingiu Edinaldo de maneira letal. A equipe do Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para dar início à investigação.