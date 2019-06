Dia dos namorados aquece a economia caruaruense

NE10 Interior

Além do coração dos amantes, o dia dos namorados aquece também a economia e o comércio de Caruaru. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio (SINDLOJA) de Caruaru, a expectativa do órgão para o período é de um crescimento de 6% em relação à 2018.

De acordo com Manoel Santos, presidente do Sindloja Caruaru o mês de junho é especial para o comércio. "Nós temos o dia dos namorados e tem também o São João e São Pedro, que são meios de consumo. É o momento de lembrar da pessoa que você ama e dar um presente. Tem bombom, tem flores, o importante é que você não esqueça do seu namorado", comenta.

Ainda de acordo com Manoel Santos, apesar de viver um momento econômico ruim, a perspectiva é boa para o Brasil.