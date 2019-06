NE10 Interior

Cerca de R$ 8 milhões foram desviados dos cofres públicos em um esquema de empréstimos fraudulentos no Banco do Nordeste. A fraude foi revelada pela operação "Impunitas", deflagrada na manhã desta terça-feira (11) pela Polícia Federal. De acordo com a PF, a investigação atinge seis pessoas.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Caruaru, Olinda e Surubim. Dois mandados foram expedidos na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Documentos, dinheiros, passaportes e três veículos foram apreendidos durante a operação.

