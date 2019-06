Central recebe medalha de honra ao mérito em homenagem ao centenário do time

NE10 Interior

Na próxima sexta (14), às 20h, será entregue uma medalha de honra ao mérito ao Central Sport Club na Câmara Municipal de Caruaru, no agreste de Pernambuco, por uma propositura do vereador Daniel Finizola.

O Central Sport Club foi fundado em 15 de junho de 1919 e é o maior time do interior do estado de Pernambuco. O clube já disputou 58 campeonatos estaduais da primeira divisão e teve como o melhor de resultado dois vice-campeonatos em 2007 e 2018. O Alvinegro Caruaruense foi Campeão Brasileiro da Série B de 1986, campeão pernambucano da série A2 de 1999, campeão da Copa Pernambuco de 2001 e campeão da Copa Governador Jarbas Vasconcelos de 2002.

Em 2019, o time completa 100 anos de existência e será homenageado na solenidade da câmara com a participação dos membros da direção do time.

