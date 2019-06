Centenário do Central será comemorado em evento da Soparia do Gordo

NE10 Interior

Um evento será realizado no próximo sábado (15), a partir das 10h, em homenagem aos 100 anos do Central Sport Club na Soparia do Gordo, em Caruaru, agreste de Pernambuco. A festa contará com a parceria da TV Jornal Interior.

Na ocasião serão homenageados atletas da história do time, dentre eles Félix, Gonçalves, Zito, Soares, Borges, Mendonça, Patota, Paulinho, Régis, João Luiz, Jucélio e Zé Mago. Os locutores esportivos Wilson Bezerros, Batistão, Marcos Moura e Clóvis Gonçalves vão entregar troféus aos homenageados presentes.

O evento também contará com uma exposição da galeria centralina e camisas do time. Além disso, o público poderá aproveitar as atrações musicais Humberto Bonny, Gilvan Neves, Valdir Santos, Benil, Maestro Mozart, Cleoman, Jefferson Cordelista, Jucélio Vilela, Banda do Batista, Edson Bueno e Savinho do Acordeon.

Central de coração

No mês de aniversário do Central, o Portal NE10 Interior e a TV Jornal Interior realizam o especial Central de Coração, em homenagem ao gigante de Caruaru. No site, além de conferir curiosidades e histórias sobre a Patativa, é possível conhecer as personalidades que marcaram o clube.

Também é possível escolher o "maior jogador de todos os tempos".

Um especial para a TV também foi preparado e irá ao ar no intervalo dos programas "Povo na TV" e "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior. Dividida em seis episódios, a série vai ao ar a partir da próxima quinta-feira (13).

Confira o teaser do primeiro episódio