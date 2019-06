Caminhão pega fogo na BR 232 em Gravatá, no Agreste

NE10 Interior

O caminhão ficou completamente carbonizado, mas não houve feridos. Foto: Divulgação/PRF

Um incêndio ocorreu por volta das 22h20 no km 71,4 da BR 232, na cidade de Gravatá, Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista contou que o fogo começou embaixo do veículo em movimento. Ele parou no acostamento e tentou apagar, mas não conseguiu. O caminhão ficou completamente carbonizado, mas não houve feridos.

O incêndio atingiu também o pneu dianteiro de outro caminhão, mas os policiais apagaram a tempo de retirar o motorista que dormia na cabine, o qual também não ficou ferido. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e controlou as chamas.