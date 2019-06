Aulão de Zumba e Fit Dance Junino será realizado nesta terça

NE10 Interior

O aulão será realizado na estação ferroviária, em Caruaru Foto: Reprodução/TV Jornal Caruaru

O Projeto Caruaru em Movimento realiza o 1º Aulão de Zumba e Fit Dance junino nesta terça-feira (11). A atividade será comandada pelos instrutores do NBFit, através dos instrutores Berlarmino Jr. e Nido Silva, e será realizada no Polo dos Brincantes (Polo das Quadrilhas), da Estação Ferroviária de Caruaru, no agreste pernambucano. A concentração será às 19h e a ação vai de 19h30 até 20h30.

O evento já teve prévias simultâneas em maio, uma no Monte Bom Jesus e outra na Avenida Oswaldo Cruz e trata-se de uma parceria da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Destra, Guarda Municipal, Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. O público estimado é de 350 pessoas. A atividade é voltada para todos e é gratuita.