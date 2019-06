Um homem morre e dois ficam feridos após acidente entre caminhão e kombi em Limoeiro

NE10 Interior

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil Foto: Divulgação

Um acidente foi registrado na noite do último sábado (8) na PE 50, na cidade de Limoeiro, Agreste pernambucano. Um caminhão carregado de lenha e uma kombi se chocaram, segundo informações da polícia. Os ocupantes do caminhão fugiram e o motorista e os passageiros da kombi ficaram feridos.

O ocupante da kombi Alan dos Santos Luna, 20 anos, foi socorrido, mas faleceu durante transferência para o Recife. Guilherme de Oliveira, 19 anos, e Wilson Fernando, de idade não divulgada, passaram por cirurgia e se encontram internados.

Os veículos envolvidos no acidente foram apreendidos e levados para o pátio da delegacia de Limoeiro. A polícia civil investiga as causas do acidente.