Shows de Batista Lima e Fulô de Mandacaru recebem 70 mil pessoas em Caruaru

Trio Fulô de Mandacaru cantou músicas como "Só o Mie" até sucessos nacionais como "Eva", "Não Quero Dinheiro", entre outros. Foto: Janaina Pepeu/Prefeitura de Caruaru

Os shows do último sábado (8) atraíram cerca de 70 mil pessoas para o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. As atrações foram Batista Lima, Fulô de Mandacaru e Jonas Esticado. A chuva não foi empecilho para quem quis forrozar em mais uma noite de festa na Capital do Forró.

Batista Lima foi a primeira atração da noite do sábado Foto: Janaína Pepeu/Prefeitura Municipal de Caruaru

O primeiro a subir ao palco foi o cantor Batista Lima, com o romantismo tradicional. O artista cantou músicas da época da banda Limão com Mel, como "Tome Amor" e "Toma conta de mim", além de canções de Edson Lima, como "Leilão", "Imortal" e outros sucessos.

Na sequência, a banda Fulô de Mandacaru trouxe o típico forró nordestino para o palco. O trio foi da tradicional "Só o Mie" até sucessos nacionais como "Eva", "Não Quero Dinheiro", entre outros.

A última atração foi o cantor Jonas Esticado, com músicas como "Com o Amor Não se Brinca" e a "Moça do Espelho". A noite contou ainda com homenagens ao cantor Gabriel Diniz, que se apresentaria na última sexta-feira (7), nas vozes de Batista Lima e Fulô de Mandacaru.

